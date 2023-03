Alguacil sprona i suoi: "Possiamo ribaltare il kappaò contro la Roma, servono coraggio e unità".

15-03-2023 19:30

Ha i veri e propri contorni dell’impresa quella che la Real Socieda deve realizzare per eliminare la Roma, vittoriosa 2-0 all’Olimpico, in Europa League.

Un pubblico caldo come quello basco però potrebbe essere trascinato da giuste condizioni, per esempio un gol immediato, spiega il tecnico Imanol Alguacil: “Rimontare è complicato, ma possibile. Serve un’atmosfera spettacolare, dobbiamo essere coraggiosi: la Real Sociedad mi inorgoglisce e può ancora crescere. Sarà difficile, ma ce la giocheremo: dobbiamo generare la tempesta perfetta, creare onde di 30 metri e surfarle; in alcuni momenti l’onda ci raggiungerà,ma se saremo uniti ne usciremo”.

Ci saranno momenti chiave: “Sarà importante sbloccare subito il risultato, ma se segnassimo l’1-0 al 70′ lo stadio sarebbe comunque esplosivo; i rigori non mi piacciono, provarli solleverebbe dubbi nei ragazzi”.