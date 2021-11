Europa League, Legia-Napoli: i convocati di Spalletti

03-11-2021 14:56

Attraverso i propri canali ufficiali il Napoli ha diramato la lista dei convocati di Luciano Spalletti per la gara di domani in Europa League in casa del Legia Varsavia: trasferta delicata per i partenopei che proprio in Polonia si giocano la leadership in classifica nel gruppo C.

All’andata la gara llo stadio Diego Armando Maradona terminò con un netto successo dei padroni di casa, maturato negli ultimi venti minuti di gioco, per 3-0 grazie alle reti di Insigne, Osimhen e Petagna.

CONVOCATI NAPOLI

Portieri : Idasiak, Meret, Ospina

Difensori : Di Lorenzo, J. Jesus, Koulibaly, Rrahmani, Zanoli

Centrocampisti : Anguissa, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski

Attaccanti : Lozano, Mertens, Ounas, Petagna, Politano

