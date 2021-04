Europa League, Manchester United-Roma: probabili formazioni

La Roma è di scena questa sera all’Old Trafford per l’andata della semifinale di Europa League contro il Manchester United. In palio il pass per la finale di un trofeo che nessuna squadra italiana ha mai vinto.

Fonseca si affida a Spinazzola e Karsdorp sulle fasce. In avanti, Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko. Solskjaer, tecnico dei Red Devils, punta sul talento di Pogba. In avanti Rashford unica punta.

Le probabili formazioni:

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba; Rashford. Allenatore: Solskjaer.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

OMNISPORT | 29-04-2021 09:02