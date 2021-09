Europa League, Napoli. la prima trasferta potrebbe essere in campo neutro

Potrebbe essere problematica la prima trasferta del Napoli di Luciano Spalletti in Europa League, in programma giovedì 19 settembre. Le regole anti-covid del Regno di Sua Maestà infatti vietano l’ingresso nel paese a persone provenienti da Paesi a rischio. Ospina, Koulibaly, Osimhen e Zambo Anguissa, di rientro dagli impegni in nazionale tra Africa e Sudamerica, arrivano proprio da. paesi che l’Inghilterra considera pericolosi, e dunque potrebbero essere costretti a saltare la partita.

Come si legge dalle pagine de Il Mattino, nonostante la situazione venga monitorata continuamente, ci sarebbe la possibilità che D Laurentiis chieda alla UEFA che la partita venga giocata in campo neutro proprio per evitare defezioni importanti nella rosa.

OMNISPORT | 08-09-2021 19:36