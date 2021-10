Europa League, probabili formazioni: Napoli-Legia Varsavia

21-10-2021 07:22

Tutto pronto per Napoli-Legia Varsavia, gara valida per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. Qualche novità di formazione per Spalletti che dovrebbe dare una chance a Mertens in attacco.

Considerata la squalifica di Mario Rui, possibile impiego di Juan Jesus sulla fascia. A centrocampo dovrebbe giocare Demme. Dall’altra parte, occhio al talento di Martins, faro del gioco polacco.

NAPOLI-LEGIA VARSAVIA

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Fabian; Lozano, Elmas, Insigne; Mertens. All. Spalletti

LEGIA VARSAVIA (3-5-1-1): Miszta; Jędrzejczyk, Wieteska, Nawrocki; Mladenović, Slisz, Kharatin, Martins, Johansson; Josuè, Emreli. All. Michniewicz

OMNISPORT