Europa League, rinascita Gattuso, disastro Stankovic, l’Ajax tocca il fondo: cosa è successo ieri

Europa League, allenatori italiani sugli scudi: vincono il Marsiglia di Gattuso e il Brighton di De Zerbi. Una tripletta di Grifo fa volare il Friburgo, Liverpool e Bayer al top.

27-10-2023 11:39

Il giovedì di Europa League regala come sempre spettacolo. Liverpool e Bayer Leverkusen dimostrano di essere di un’altra categoria, bene De Zerbi, che liquida un Ajax sempre più allo sbando, e Gattuso, che si sbarazza senza troppi problemi dell’Aek Atene. Un super Grifo trascina il Friburgo.

Europa League, Gruppo A: cade il West Ham

Trasferta amara per il West Ham che cade in Grecia contro l’Olympiakos. Sotto di due reti a fine primo tempo, anche a causa di un autorete di Ogbonna, agli Hammers non basta il gol nel finale dell’ex Milan Paqueta. Il Friburgo ne approfitta e aggancia gli inglesi in vetta a quota 6, grazie al successo per 3-1 sul campo del Backa Topola. Protagonista assoluto del match Vincenzo Grifo, che si candida a un posto in Nazionale con la sua straordinaria tripletta.

Gruppo B: primi successi per Gattuso e De Zerbi

L’Olympique Marsiglia di Ringhio Gattuso balza al primo posto con 5 punti, grazie al successo nello scontro diretto con l’Aek Atene, dal 57′ in dieci uomini per l’espulsione di Stankovic. Sull’1-1 decisivi i due rigori realizzati da Harit e dall’ex Roma Veretout. Finalmente sorride anche Roberto De Zerbi: il suo Brighton sale a 4 punti con la vittoria per 2-0 ai danni di un disastroso Ajax, steso dai gol di Joao Pedro e Ansu Fati.

Gruppo E: il Liverpool si confermo un rullo compressore

Jurgen Klopp non ne stecca una in Europa. Il Liverpool travolge 5-1 il malcapitato Tolosa con cinque marcatori diversi. Tutti a bersaglio gli attaccanti: da Diogo Jota a Nuñez, passando per Salah, che chiude i conti nel finale. Tre su tre e nove punti per i Reds, che hanno già la mente rivolta agli ottavi. Bene i belgi del Royale Union SG, che ribaltano il Lask con un clamoroso uno-due nei minuti finali del match griffato Puertas e Burgess.

Gruppo H: anche il Bayer Leverkusen col vento in poppa

Tutto facile per il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che asfalta 5-1 il Qarabag. Tedeschi sempre più on fine in patria e in Europa: doppietta per Grimaldo, tre assist del gioiello Wirtz e ancora a bersaglio il nigeriano Boniface, i cui numeri sono esaltanti. Se il Bayer viaggia a punteggio pieno, il Molde centra la sua prima vittoria liquidando l’Hacken con lo stesso risultato.

Europa League, le altre partite: ok Betis e Rennes

L’Atalanta frena con lo Sturm Graz, ma lo Sporting non ne approfitta: solo 1-1 in trasferta col Rakow e portoghesi in dieci dopo 8′ per il rosso a Gyokeres. Al Betis basta un gol di Perez nel finale per espugnare il campo dell’Aris e prendersi la vetta del Gruppo C. Rennes primo nel Gruppo F con il 2-1 rifilato al Panathinaikos ad Atene. Da registrare infine il pareggio tra Sheriff Tiraspol e Servette (1-1) nel gruppo della Roma, vittoriosa con lo Slavia Praga.