Roma-Athletic Bilbao, dove vederla in diretta tv e streaming Europa League 2024/2025:: orario e probabili formazioni

I giallorossi ospitano ospitano il temibile Athletic Bilbao di Valverde: le scelte dei due allenatori, Juric potrebbe far rifiatare Dybala

Al via l’avventura della Roma in Europa League, che, come la Champions, si presenta in una veste tutta nuova con un unico maxi-gruppo. Sulla strada della squadra di Juric c’è subito un avversario temibile: l’Athletic Bilbao di Ernesto Valverde, che occupa il terzo posto nella Liga.

Europa League: Roma-Athletic, quando si gioca e a che ora

La partita tra Roma e Athletic Bilbao, valevole per la prima giornata dell’edizione 2024/25 dell’Europa League, è in programma stasera, giovedì 26 settembre, allo stadio Olimpico con fischio d’inizio fissato alle 21:00. Dopo il debutto contro la temibile compagine basca, i giallorossi affronteranno poi Elfsborg, Dinamo Kiev, Union Saint-Gilloise, Tottenham, Braga, Az Alkmaar ed Eintracht Francoforte.

Dove vedere Roma-Athletic in diretta tv e streaming

A mandare in onda la partita di Europa League dei giallorossi è Sky, che detiene l’esclusiva sulla competizione continentale. Si potrà seguire il match della squadra di Juric sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Per quanto riguarda lo streaming, c’è l’opzione Sky Go, app dell’emittente satellitare disponibile su pc, smartphone e tablet.

Ricordiamo che l’applicazione può essere scaricata anche su vari tipi di televisori, collegandoli a console come PlayStation o Xbox One, o tramite dispositivi come Google Chromecast, Apple TV e Amazon Firestick. Infine Now, piattaforma che trasmette i contenuti del palinsesto targato Sky.

Le probabili formazioni

Juric intende dar seguito alla vittoria all’esordio sulla panchina giallorossa contro l’Udinese, che è stato anche il primo successo dei capitolini in campionato. In merito all’undici che affronterà l’Athletic potrebbe rifiatare Dybala, con Soulé che ha l’occasione di dimostrare tutte le sue qualità dal primo minuto. La Roma si dispone sul rettangolo verde col 3-4-2-1: il terzetto composto da Mancini, Ndicka ed Hermoso agirà a protezione di Svilar. A centrocampo, da destra a sinistra, spazio a Celik, Cristante, Koné e Angelino, in ballottaggio con El Shaarawy. A Soulé e Baldanzi il compito di rifornire Dovbyk.

Emergenza portieri per Valverde: fuori Unai Simon, anche il secondo Agirrezabala è in dubbio, per cui potrebbe giocare il terzo Padilla. Il pacchetto arretrato dovrebbe essere formato da Berchiche, Vivian, Nunez e Gorosabel. In mediana il tandem Vesga-Ruiz de Galarreta, con Nico Williams, Sancet e l’ex Torino Berenguer sulla trequarti al servizio di Djalo.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Baldanzi; Dovbyk. Allenatore: Ivan Juric

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Padilla; Berchiche, Vivian, Nunez, Gorosabel; Vesga, Ruiz de Galarreta; Nico Williams, Sancet, Berenguer; Djalo. Allenatore: Ernesto Valverde.

L’arbitro del match

A dirigere il match tra Roma e Athletic Bilbao sarà il bulgaro Georgi Kabakov, coadiuvato dagli assistenti Martin Margaritove e Diyan Valkov. Quarto uomo Radoslav Gidzhenov. Al VAR ci sarà Dragomir Draganov, assistito da Momčilo Marković.