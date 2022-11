Europa League, Salisburgo: “Felici di affrontare il più grande Club di Roma”

07-11-2022 15:22

La Lazio vince il derby per 1 a 0 con un gol di Felipe Anderson propiziato dall’errore grossolano di Ibanez. Il giorno dopo la Roma può rinfrancarsi perché si torna a parlare di coppe europee e dall’urna di Nyon esce un avversario, tutto sommato, abbordabile, considerando le altre big che potevano essere accostate al nome della squadra di Mourinho.

Il Red Bull Salzburg, squadra più giovane della Champions, ha twittato in risposta al post pubblicato sul profilo ufficiale della Roma un commento che i tifosi romanisti hanno subito preso con simpatia: “Non vediamo l’ora di giocare due grandi partite! Siamo felici di affrontare il più grande club di Roma”. Non solo, sul proprio profilo ufficiale il Salisburgo condivide un video della premiazione della scorsa Conference, nel quale sgorgano copiose le lacrime di Mourinho. La frase a suggello del video non lascia spazio ad interpretazioni: “Quando scopri che avrai l’onore di giocare contro il Salisburgo in Europa League”. Ironia ma rispetto dunque, la sfida sul campo si terrà a Febbraio ma sui social è già iniziata.