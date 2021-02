Europa League: Tottenham e Arsenal agli ottavi

Il ritorno dei sedicesimi di Europa League si è aperto mercoledì sera con Tottenham-Wolfsberger. Gli Spurs, forti del 4-1 ottenuto all’andata, hanno vinto per 4-0 qualificandosi così senza problemi agli ottavi di finale.

Nelle gare del giovedì pomeriggio staccano il biglietto per il turno successivo Ajax, Granada, Rangers, Shakhtar, Villarreal, Molde e Arsenal. Niente da fare quindi per il Napoli, a cui non basta il 2-1 dopo la sconfitta per 2-0 maturata sette giorni fa in Spagna.

Qualificazione col brivido invece per l’Arsenal, che deve ringraziare Aubameyang, autore di una doppietta contro il Benfica. L’Hoffenheim perde in casa 0-2 e viene eliminato.

Torna a casa il Leicester: impresa dello Slavia Praga che approda alla fase successiva dopo aver eliminato le Foxes. Fuori a sorpresa anche il Bayer Leverkusen, avanza lo Young Boys. Eliminate anche Bruges e Real Sociedad: i primi per il k.o contro la Dinamo Kiev, i secondi dopo lo 0-0 contro il Manchester United (all’andata 4-0 per i Red Devils.

EUROPA LEAGUE, RITORNO SEDICESIMI

TOTTENHAM-WOLFSBERGER 4-0 (and. 4-1) – [11′ Dele Alli, 50′ Carlos Vinicius, 73′ Bale, 83′ Carlos Vinicius]

AJAX-LILLA 2-1 (and. 2-1) – [15′ Klaassen (A), 78′ rig. Yazici (L), 88′ Neres (A)]

ARSENAL-BENFICA 3-2 (and. 1-1) – [21′ Aubameyang (A), 43′ Diogo, 61′ Rafa Silva (B), 67′ Tierney, 87′ Aubameyang (A)]

HOFFENHEIM-MOLDE 0-2 (and. 3-3) – [20′ e 95′ Ulland-Andersen]

NAPOLI-GRANADA 2-1 (and. 0-2) – [2′ Zielinski (N), 25′ Montoro (G), 59′ Fabian Ruiz (N)]

RANGERS-ANVERSA 5-2 (and. 4-3) – [9′ Morelos (R), 32′ Refaelov (A), 46′ Patterson, 55′ Kent (R), 57′ Lamkel Ze (A), 79′ rig. Barisic, 92′ rig. Itten (R)]

SHAKHTAR-MACCABI TEL AVIV 1-0 (and. 2-0) – [67′ rig. Moraes]

VILLARREAL-SALISBURGO 2-1 (and. 2-0) – [17′ Berisha (S), 40′ e 89′ rig. Moreno (V)]

CLUB BRUGGE-DINAMO KIEV 0-1 (and. 1-1) [83′ Buyalskyy]

DINAMO ZAGABRIA-KRASNODAR 1-0 (and. 3-2) – [31′ Orsic]

LEICESTER-SLAVIA PRAGA 0-2 (and. 0-0) – [49′ Provod, 79′ Sima]

BAYER LEVERKUSEN-YOUNG BOYS 0-2 (and. 3-4) – [48′ Sietbacheu, 86′ Fassnacht]

MANCHESTER UNITED-REAL SOCIEDAD 0-0 (and. 4-0)

MILAN-STELLA ROSSA 1-1 (and. 2-2) – [9′ rig. Kessie (M), 24′ El Fardou (S)]

PSV-OLYMPIACOS 2-1 (and. 2-4) – [23′ e 44′ Zahavi (P), 88′ Koka (O)]

ROMA-BRAGA 3-1 (and. 2-0) – [24′ Dzeko (R), 75′ Carles Perez (R), 88′ aut. Cristante (B), 91′ Borja Mayoral (R)]

OMNISPORT | 25-02-2021 23:30