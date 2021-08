European Masters di League of Legends: il girone dei Macko Esport

Game Over per gli Outplayed agli European Masters di League of Legends. Il team italiano esce a testa alta dalla manifestazione continentale, dopo aver superato la fase a gironi, ma fallendo nei play in contro i polacchi dell’AGO Rogue, avversario favorito alla vigilia della partita e capace di rispettare i pronostici. Insieme a loro sono passati all’evento principale i MouseEsports, i Fnatic Rising e i Movistar Raiders, tre organizzazioni storiche che si faranno valere all’interno del group stage.

Nonostante l’amara eliminazione degli Outplayed l’Italia sarà comunque rappresentata alla European Masters di League of Legends. Grazie alla vittoria nella PG Nationals Summer Split i Macko Esport hanno potuto evitare le fasi preliminari delle qualificazioni e sono pronti ad entrare in gioco direttamente nel proprio gruppo. I campioni italiani dovranno però dare subito il massimo perché il sorteggio degli EU Masters 2021 non è stato generoso: nel gruppo D i Macko Esport se la dovranno vedere contro i Karmine Corp (Francia), i Mousesports (Germania) e i Vodafone Giants (campioni della lega spagnola). Il livello della competizione sarà già altissimo. In particolare, il team transalpino ha dominato la Spring edition di League of Legends e ha tutte le carte in regola per confermarsi.

La fase a gironi si giocherà dal 30 agosto al 2 settembre e ne seguirà un’altra che si svolgerà tra il 4 e il 7 settembre. Le migliori accederanno alle fasi finali: dal 9 al 12 settembre si giocheranno i quarti, il 14 e 15 le semifinali e mentre la finalissima è in programma per il 19 settembre. La grande novità di questa stagione è che la competizione sarà senza dubbio più meritocratica, visto che i quarti di finale e le semifinali saranno assegnate dopo un testa a testa Best of Five, ovvero al meglio delle cinque partite.

League of Legends oltre ad essere un videogame esports, è un vero e proprio ecosistema di intrattenimento che può essere utile anche ad altri brand o realtà sportive come i club di calcio, per intercettare nuove geenrazioni di utenti e fan. Non a caso, Barcellona e Real Madrid stanno pensando ad una manifestazione su questo League of Legends.

