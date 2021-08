Il girone degli Outplayed agli European Masters di League of Legends

Poteva andare peggio. È stato un sorteggio fortunato per gli Outplayed all’European Masters Summer 2021 di League of Legends, che per conquistare le fasi finali dovranno prima superare i play in, ovvero passare per una fase a gironi preliminare e successivamente per un Knockout Stage.

Gli Outplayed, in gioco grazie al secondo posto nel torneo italiano PG Nationals Summer Split di League of Legends, se la dovranno vedere nel gruppo C contro i Karma Clan (Portogallo), i Sinners (Repubblica Ceca) e la Crvena Zvezda eSports, meglio conosciuta anche per gli appassionati di calcio come la Stella Rossa di Belgrado. I serbi non sono assolutamente da sottovalutare per il team italiano, ma la formula che prevede un double round robin (un girone all’italiana), con accesso al Knockout Stage per le prime due, lascia buone speranze agli Outplayed. I girone si giocherà il 16 e il 17 agosto, mentre il 19 la prima del gruppo C sfiderà la seconda del gruppo D e viceversa, e in questo caso sì che c’è un pericolo bello grosso: sono da evitare i francesi Vitality Bee. Questa seconda fase sarà giocata in modalità Best of 3 e mette in palio l’accesso al torneo finale di League of Legends che si giocherà dal 30 agosto al 19 settembre. Ben 16 squadre si stanno quindi contendendo i 4 posti disponibili, mentre altre 12 hanno già il ticket garantito.

Tra queste c’è un altro team italiano, i Macko Esport, che si è aggiudicato un posto in finale grazie alla recente vittoria nel PG Nationals Summer Split di League of Legends, superando proprio gli Outplayed.

Il team ha l’occasione di rifarsi. Tutto sta nelle mani e nella testa della squadra internazionale composta dai serbi Aleksandar “PatkicaA” Stefanović, dal croato Sven “Dehaste” Vidović, dallo spagnolo Michael “Rayito” Curtet e dal norvegese August “Quixeth” Skarsfjord. In panchina è pronto Davide “imnxtamess” Morisco.

SOCIAL MEDIA SOCCER | 15-08-2021 16:17