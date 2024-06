Europei di nuoto Belgrado 2024, Marcello Guidi stupisce e si prende il bronzo nella 5km: medagliere già strepitoso

L'azzurro riesce in una autentica impresa conquistando una medaglia e il 3° posto dietro a due tra i candidati alla vittoria

Oltre allo spettacolo senza precedenti offerto dagli Europei di atletica di Roma 2024, ci sono gli azzurri del nuoto ad aggiungere medaglie a Belgrado, dove sono in corso i campionati. Poco fa un magnifico bronzo si somma all’oro della 10km, conquistato ieri da Gregorio Paltrinieri: nella 5 km è stato Marcello Guidi, che chiude al terzo posto, a dare continuità. E un importante contributo anche al medagliere.

Europei Belgrado, Guidi 3° nella 5 km

Il nuotatore azzurro ha toccato la piastra a 2″5 dall’ungherese David Betlehem che vince, battendo al fotofinish Marc-Antoine Olivier, argento come ieri nella 10 km. Settimo posto poi per Andrea Filadelli e nono per Vincenzo Caso. Guidi fa gara di rincorsa nel primo giro, per poi passare nel gruppo di testa e andare a podio col tempo di 53’30”8 oltre a un ottimo sprint dopo la boa finale.

Betlehem non ci sta, dopo la delusione di ieri, e cambia strategia attendendo il momento più propizio per l’accelerazione decisiva e battere Olivier praticamente in volata.

Rimane a secco l’ungherese, Kristof Rasovszky che conclude senza medaglia al collo questa 5 km: gara di testa per oltre 3 km, ma poi crollo e 6° posto finale.

Fonte: ANSA

Guidi con il bronzo al collo

La situazione degli italiani

Bene anche gli altri italiani: Andrea Filadelli chiude infatti al 7° posto, con un ritardo di 10”1 rispetto al vincitore, mentre Vincenzo Caso conquista il 9° posto col tempo di 53’45”3. Dopo l’impresa dell’inesauribile Paltrinieri, questo bronzo si somma a un medagliere già estremamente importante.

Il medagliere azzurro

Per l’Italia, a fare due conti, si tratta della settima medaglia a questi Europei 2024 (1 oro, 2 argenti e 4 bronzi) che vedono gli azzurri già dominare la scena.

Ora l’attenzione sportiva e mediatica si sposta sui prossimi appuntamenti ovvero la 25 km maschile, in programma venerdì 14 giugno dalle ore 09:00 con Matteo Furlan, Dario Verani e Mario Sanzullo e poi per la staffetta mista 4×1500, in programma sabato 15 giugno a partire dal mattino.