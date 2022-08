21-08-2022 12:24

Nella 10 km in acque libere degli Europei di Roma Gregorio Paltrinieri accusa una forse inevitabile giornata storta ma ci sono comunque enormi soddisfazioni per un’Italia dalle qualità pressoché infinite.

Europei: Acerenza oro approfittando del crollo di Paltrinieri

Domenico Acerenza, l’eterno piazzato, ha infatti approfittato della crisi di SuperGreg, e dopo un argento mondiale sui 10 km a Budapest il mese scorso e un argento continentale sui 5 km di ieri, oltre al bronzo europeo nei 1500 stile libero in vasca dell’anno scorso, va a prendersi il tanto sospirato oro individuale, lui che ne ha al collo uno ma a squadre agli Europei di Budapest del 2021. 1h50’33”6 il tempo di Acerenza che ha battuto di 3”7 e di 5”5 i francesi Marc-Antoine Olivier, argento, e Logan Fontaine, bronzo, mentre Paltrinieri, molto in difficoltà col mare mosso, è arrivato settimo a quasi 40 secondi dal compagno di squadra. Tredicesimo Andrea Manzi.

Europei: Taddeucci argento tra le donne

Nella gara femminile Ginevra Taddeucci ha conquistato una splendida medaglia d’argento cedendo solo nel finale alla tedesca Leonie Antonia Beck, oro in 2h01’13”4, 1”8 di vantaggio sull’azzurra. Il bronzo va alla portoghese Angelica André, staccata di 3”2, che brucia di due soli decimi l’olandese Sharon Van Rouwendal, che sembrava l’avversaria più pericolosa per Taddeucci ma che invece è crollata nel finale. Quinta e settima Rachele Bruni e Giulia Gabbrielleschi, bronzo nella 5 km di ieri, che completano un’ottima prestazione collettiva per la squadra azzurra femminile.