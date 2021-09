Europei di volley: Italia-Serbia, la diretta live

12-12 attacco di Lavia e pareggio Italia.

12-11 Serbia che ribalta la situazione con un attacco di Podrascanin e un ace di Ivovic.

11-10 Italia, primo tempo vincente di Anzani ma Michieletto al servizio aveva messo in difficoltà i serbi!

10-10, un attacco per parte, quello azzurro di Pinali.

9-9 Stavolta il muro di Pinali finisce fuori.

9-8 Italia che è per la prima volta in vantaggio con un muro di Anzani! Ma Giannelli sta servendo benissimo.

8-8, pareggio Italia con l’attacco serbo che finisce in rete! Kovac chiama il timeout per la Serbia.

8-7 Serbia, finalmente un break per l’Italia con Lavia sulle mani del muro avversario e una bomba di Michieletto che poi porta a casa il suo primo muro!

8-4 Serbia, errore di Balaso e poi Giannelli mette fuori in campo serbo.

7-4 Serbia, Ivovic tira debolmente sul muro azzurro che tocca fuori purtroppo.

6-4 Serbia, ancora Michieletto ma ancora un errore al servizio di Galassi.

5-3 Serbia, doppio tentativo di Michieletto, il secondo è buono, poi Lavia sbaglia il servizio.

4-2 Serbia, a segno Pinali e Kovacevic.

3-1 Serbia, punti di Lavia e ancora di Podrascanin.

2-0 per la Serbia che è partita forte e fa subito un break a muro, due punti di Podrascanin.

E’ cominciato il match con l’Italia al servizio! Nessuna sorpresa nelle formazioni iniziali, nella Serbia c’è Atanasijevic.

Risuonano gli inni nazionali, ora tocca a quello di Mameli! A seguire quello serbo.

Le due squadre si stanno già scaldando in campo, la vincente affronterà la Slovenia, che ha battuto per 3-1 la Polonia padrona di casa sempre a Katowice.

Manca pochissimo all’inizio della seconda semifinale degli Europei di Katowice tra Italia e Serbia!

La presentazione di Italia-Serbia

Benvenuti alla diretta live di Italia-Serbia, semifinale dei campionati europei di pallavolo maschile. Dopo la finale della rassegna continentale femminile di due settimane fa vinta dalle azzurre di Davide Mazzanti a Belgrado, stasera all’arena Spodek di Katowice, in Polonia, va in scena un nuovo capitolo della rivalità pallavolistica tra le due nazioni.

E’ un banco di prova molto impegnativo per la Nazionale del nuovo corso di Fefé De Giorgi, che il neo ct azzurro ha cominciato a portare avanti subito dopo l’eliminazione della “vecchia guardia”, rappresentata principalmente da Osmany Juantorena e Ivan Zaytsev, ai Giochi di Tokyo 2020 nei quarti di finale contro l’Argentina. E i risultati si stanno già vedendo, eccome: nelle sette partite disputate degli Europei finora disputate, tutte a Ostrava, in Repubblica Ceca, e cioè le cinque del gruppo B, gli ottavi e i quarti di finale, l’Italia ha perso solamente due set, mostrando indubbiamente la miglior pallavolo dell’intera manifestazione., e ovviamente le ha vinte tutte.

Invece la Serbia, che è la squadra campione in carica, ha perso una partita del proprio girone contro la Polonia, che giocava in casa a Cracovia, ma soprattutto ha lasciato per strada molti set, addirittura nove complessivi. Insomma, i nostri avversari sono forse ancora i favoriti ma durante questi Europei sono stati tutt’altro che convincenti, e anche il successo contro l’Olanda nei quarti di finale, pur se per 3-0, non è stato così netto.

La squadra allenata da Slobodan Kovac ha un grosso dubbio, relativo alla presenza o meno come opposto di Aleksander Atanasijevic, assente già contro gli olandesi, che nel caso di assenza verrebbe sostituito da Drazen Luburic, per il resto in regia ci sarà Nikola Jovovic, i due centrali saranno Marko Podrascanin e Srecko Lisinac, che formano una collaudatissima coppia anche a Trento, gli schiacciatori-ricevitori Marko Ivovic e Uros Kovacevic e il libero Neven Majstorovic.

Per l’Italia invece ci sono solo certezze: la formazione sarà quella affiatatissima vista nelle precedenti partite, ovvero il nuovo capitano Simone Giannelli alzatore, centrali Simone Anzani e Gianluca Galassi, schiacciatori-ricevitori il giovanissimo e fenomenale Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, l’opposto Giulio Pinali e il libero Fabio Balaso.

Si comincia alle 21 con l’Italia che cerca l’accesso a una finale europea che manca dal 2013, quando fummo battuti dalla Russia. L’altra semifinale, che si è rivelata una grande battaglia, si è giocata alle 17,30, sempre a Katowice, ed è stata vinta per 3-1 dalla Slovenia, che ha battuto i padroni di casa della Polonia: 17-25 32-30 25-16 37-35 i punteggi dei set a favore degli sloveni.

OMNISPORT | 18-09-2021 20:30