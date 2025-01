Europei short track, Arianna Fontana è infinita: a Dresda altre due medaglie d’oro. E per Cortina si sdoppia

L’atleta azzurra più medagliata nella storia dei Giochi Olimpici invernali continua a far sognare: agli Europei vince i 1000 metri e poi fa bis con la staffetta azzurra. Le polemiche con la Federazione sembrano superate

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una leggenda dello sport italiano di cui forse si parla troppo poco. Arianna Fontana fa parlare soprattutto i risultati che la rendono una delle più grandi di tutti i tempi quando si parla di sport invernali. L’atleta azzurra ha conquistato altre due medaglie d’oro agli Europei e rimane una delle grandi speranze italiane in vista di Milano-Cortina.

Intramontabile Arianna

Gli Europei di short track sono cominciati in maniera perfetta per l’Italia che sulla pista di Dresda ha conquistato per la 17esima volta il titolo europeo nei 1000 metri, una giornata a tinte azzurre anche grazie alla medaglia di bronzo di Elisa Confortola. Una gara con tre azzurre in finale quella vinta da Arianna Fontana che ha potuto usufruire anche dell’aiuto delle sue compagne di squadra, attimi di preoccupazione per Confortola caduta nel corso del match ma che è riuscita a finire la gara ed è finita sul terzo gradino del podio grazie alla squalifica dell’olandese Deltrap. Quarto posto per Gloria Ioriatti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un successo per le ragazze dello short track confermato anche dalla prova a staffetta che ha visto l’affermazione di Fontana, Betti, Confortola e Ioriatti che sono salite sul gradino più alto del podio nella 3000 metri a staffetta battendo Ungheria e Polonia. Ma la giornata si è tinta di azzurro anche grazie alla performance di Pietro Sighel che ha conquistato il bronzo nei 500 metri arrivando alle spalle dell’olandese van t’Wout.

Il sogno olimpico anche nello speed skating

Dopo un periodo di tentennamento sulle sue ambizioni future, Arianna Fontana ha deciso che piuttosto che lascare avrebbe raddoppiato e l’atleta di Sondrio ha deciso di lanciarsi verso Milano-Cortina 2026 con l’ambizione di provare a fare centro sia nello short track che nella pista lunga dello speed skating. “Voglio sempre trovare una nuova sfida – aveva detto qualche tempo fa l’azzurra – non sento d aver raggiunto ancora i miei limiti”.

L’accusa di Arianna Fontana

Sono stati anni complicati per Arianna Fontana all’interno della squadra azzurra. La pattinatrice che vanta il record di medaglie italiane ai Giochi olimpici invernale (11 con due ori) ha denunciato un clima tossico all’interno della squadra azzurra e ha accusato due compagni, Tommaso Dotti e Andrea Cassinell, di averla fatta cadere intenzionalmente nel corso di un allenamento a Courmayeur nel 2019. Sul caso c’è stata un’indagine da parte della Federazi con i due che però nel marzo del 2024 sono stati assolti dalle accuse, con assoluzione poi confermata anche da parte della Corte federale d’appello.

Una situazione che si è trascinata a lungo e che ha creato una situazione di forte frizione tra l’atleta e la Federazione che non sembra però essere stata completamente superata ma che andrà messa da parte in vista dei Giochi.