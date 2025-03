Europei indoor, Iapichino: "Tamberi e Jacobs fonte d'ispirazione". Tentoglou si ritira, Furlani vede l'oro

La campionessa di salto in lungo pronta al duello con Mihambo: "Mamma Fiona mi ha dato un consiglio". Tra gli uomini, intanto, il forfait del greco spiana la strada a Mattia.

Grande attesa ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi, per gli Europei di atletica indoor e tra i personaggi sotto i riflettori c’è sicuramente Larissa Iapichino, che va a caccia di un risultato a sensazione nel salto in lungo femminile. La figlia d’arte è stata tra le star che hanno arricchito la conferenza stampa precedente all’inaugurazione della kermesse e non ha nascosto le sue ambizioni alla vigilia dell’importante appuntamento.

Salto in lungo, le speranze di Larissa Iapichino

Reduce dal podio sfiorato alle Olimpiadi di Parigi, Iapichino si presenta agli Europei di Apeldoorn fresca di un salto di 6,86 metri a Padova che fa ben sperare e induce all’ottimismo. “Siamo una squadra giovane, piena di talenti, tra noi c’è grande atmosfera. È sempre piacevole gareggiare in un campionato europeo, sento il clima del gruppo nella squadra italiana. Sia io sia gli altri prendiamo ispirazione da chi, come Tamberi e Jacobs, ci ha insegnato a credere nei nostri sogni“.

Europei, il suggerimento di Fiona May a Larissa

Venerdì mattina sono in programma le qualificazioni, sabato sera è in programma la finale. “Il salto in lungo è un mix di tecnica, precisione, abilità e anche per questo la penso come Tentoglou: non credo siano positivi gli esperimenti volti ad allargare la zona di battuta“, l’opinione di Larissa. “Che mi ha detto mamma Fiona May? Lei ha vinto tanto, compresi gli Europei indoor, e mi ha suggerito di crescere un passo alla volta, di pensare a saltare bene, poi i risultati arrivano da soli”.

Atletica, forfait Tentoglou: Furlani grande favorito

E a proposito di Tentoglou, il greco ha ufficializzato il forfait per la prova di salto in lunga maschile: tutta colpa dell’influenza. Niente poker di titoli continentali al chiuso per lui e strada spianata – facendo gli scongiuri del caso – per Mattia Furlani, che a questo punto diventa d’ufficio il grande favorito. L’azzurro, peraltro, Tentoglou l’aveva finalmente battuto qualche settimana fa a Torun, dove aveva fatto registrare la miglior prestazione mondiale della stagione con 8,37 metri. In assenza del greco, i rivali più pericolosi diventano il bulgaro Saraboyukov e lo svedese Montler.