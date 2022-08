Europei: Quadarella a caccia del tris, in finale anche la 4x100 campione del mondo

17-08-2022 12:59

Simona Quadarella per il tris, Gabriele Detti e Lorenzo Galossi in finale nei 400 stile libero così come sono in finale anche le azzurre della 4×100 e gli azzurri della 4×100 misti. Sono i risultati delle batterie che si sono svolte questa mattina, mercoledì 17 agosto, agli Europei di nuoto a Roma.

La romana, bronzo olimpico degli 800, ha chiuso con 4’08”80: un tempo che l’ha proiettata direttamente in finale dove troverà Isabel Gose che ha ottenuto il miglior tempo in 4’06”10. Si qualifica per la finale anche Antonietta Cesarano (classe 2003) con l’ultimo tempo in 4’12”35.

Detti, campione europeo nel 2016, e Galossi parteciperanno alla finale dei 400 stile libero con il 5° e il 6° tempo in 3’48”15 e 3’48”32. Si troveranno avanti anche il primatista dei 100, David Popovici che ha nuotato il 4° tempo in 3’47”99 dietro i tedeschi Muhellertneir (3’46”79) e Maertens (3’47”338) e lo svizzero Antonio Djakovic in 3’47”67.

Nella 4×100 mista donne, l’Italia centra il secondo tempo di qualificazione e va in finale. In testa c’è Svezia in 3’59”15. Infine la 4×100 mista uomini, campione del mondo, centra il primo crono in 3’34”35.