Europei Under 19, Italia travolta dalla Francia nell'ultima partita del girone

24-06-2022 19:37

Prima sconfitta per l’Italia all’Europeo Under 19 in corso di svolgimento in Slovacchia. A Dunajska Streda nella partita conclusiva del girone gli Azzurrini del ct Carmine Nunziata, già qualificati per le semifinali, hanno perso 4-1 contro la Francia.

Europei Under 19, Italia travolta dalla Francia: niente rivincita della finale 2016

Che l’ostacolo per l’Italia fosse particolarmente impegnativo era stato preventivato, essendo la Francia una delle potenze del calcio giovanile europeo e mondiale, con otto titoli continentali di categoria in bacheca, l’ultimo dei quali nel 2016, ottenuto nell’edizione giocata in Germania travolgendo in finale proprio l’Italia, sconfitta per 4-0.

Tra gli Azzurri, in campo tra gli altri in quella sfida Alex Meret, Federico Dimarco, Nicolò Barella e Manuel Locatelli.

Italia-Francia Under 19, la partita: Volpato illude gli Azzurrini

In campo già con la certezza del pass per le semifinali grazie alle vittorie nelle prime due partite del girone, Francia e Italia hanno dato vita ad un match divertente. Gli Azzurrini erano partiti meglio, trovando il vantaggio già al 15’ con l’attaccante della Roma Cristian Volpato, servito da un sempre ispiratissimo Giuseppe Ambrosino.

La Francia però trova il pari al primo tiro, già al 21’ dalla distanza con Da Silva e da quel momento i giovani Bleus prendono il comando delle operazioni, forti del proprio superiore tasso tecnico: al 35’ arriva il sorpasso, firmato da Tchaouna su assist dello stesso Da Silva dopo un errore in disimpegno di Zacchi. Volpato sfiora il 2-2 nel finale di tempo, in avvio di ripresa poi Coppola centra la traversa, ma poi la Francia riesce a gestire la partita su ritmi più bassi prima di dilagare: a metà tempo tris dello stesso Tchaouna, al 78’ chiude i conti Arconte.

Italia Under 19, martedì 28 la semifinale dell’Europeo

A causa di questa sconfitta l’Italia chiude il girone al secondo posto e affronterà quindi nella semifinale dell’Europeo Under 19 di martedì 28 la prima dell’altro girone, con ogni probabilità l’Inghilterra, a punteggio pieno dopo le prime due giornate nel raggruppamento completato da Israele, Serbia e Austria.

La finale si giocherà il 1° luglio a Trnava. In quanto semifinalista l’Italia Under 19 ha già conquistato il pass per la prossima edizione del Mondiale Under 20 in programma in Indonesia nel 2023.