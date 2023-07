Ex bandiera del Chievo si dà al golf e sogna di diventare il nuovo Woods

A 53 anni cambia vita ex bomber Chievo ed Hellas. Le sue giornate sul green tra allenamenti e tornei

23-07-2023 15:34

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Dal gol alla buca, salutando il pallone per dedicarsi alle palline. Ecco la nuova vita di Michele Cossato, ex attaccante del Chievo, che, a 53 anni e dopo un’onorevole carriera da calciatore, si è innamorato del golf grazie a Tiger Woods. “Un campione elegante, l’americano. Mi ha folgorato”. Un torneo dopo l’altro, a testimonianza che il feeling è reale. E che il talento c’è, eccome. “Sì, ho vinto già qualcosa” racconta in un’intervista a L’Arena.

Cossato e quella Serie A soltanto sfiorato col Chievo

Momento nostalgia: a differenza del fratello minore Federico, che, nel 2000/01 fu tra i protagonisti della prima storica promozione in Serie A del Chievo, Michele sfiorò soltanto la grande impresa nel 1996-1997. La sua avventura con i clivensi terminò proprio al termine di quella stagione, dopo aver fornito un prezioso apporto in termini realizzativi. Restano gli anni col Chievo i più importanti della sua carriera, anche se poi un’altra esperienza significativa la ebbe dal 2000 al 2003 con i cugini dell’Hellas Verona.

Com’è nata la passione di Cossato per il golf

Appese le scarpette al chiodo nel 2008 dopo l’ultima avventura in Eccellenza e poi in Serie D con il Domegliara, Michele ha condiviso col fratello Federico la passione per il golf, tanto è vero che quest’ultimo, nel 2020, lanciò anche un portale dedicato ai golfisti italiani ed esteri. “Tutto è nato nel 2000” e, 23 anni dopo, “sono arrivato ad handicap 5. E non intendo fermarmi qui”. Merito di Tiger Woods. Proprio così: “Sono rimasto folgorato dal migliore di sempre. Un campione elegante che mi ha fatto innamorare del golf”.

Tra allenamenti, sfide con ex calciatori e un sogno nel cassetto

È in gran forma, Michele Cossato. Cinquantatré anni portati benissimo e una voglia matta di migliorarsi. Tre volte alla settimana frequenta il Golf Club Ca’ Degli Ulivi di Verona, partecipa a tornei (“ho già vinto qualcosa”) e gli è capitato anche di affrontare alcuni ex calciatori come l’ex Napoli Stefan Schwoch (“davvero bravo”). Lui, milanese solo di nascita ma veronese doc, fa il tifo – e non potrebbe essere altrimenti – per il veneto Matteo Manassero. E confessa di avere un sogno nel cassetto: “Un giorno mi piacerebbe poter passeggiare sul green scozzese di St Andrews”, of course.