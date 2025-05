Ex Barca massacra Szczesny: un uomo malato, va sanzionato. E si pensa a Dibu Martinez

Lobo Carrasco, leggenda blaugrana, torna ad attaccare il portiere ex Juventus che ha celebrato il titolo fumando un sigaro nello spogliatoio

Sebbene si sia rivelato uno dei protagonisti assoluti dei trionfi del Barcellona in Supercoppa, Coppa del Re e Liga, scoppia la bufera su Szczesny. Un duro attacco al portiere ex Juventus, che la scorsa estate aveva deciso di ritirarsi salvo poi cambiare idea per regalarsi un’ultima sfida in Spagna, è arrivata da una leggenda blaugruana a causa del suo vizio del fumo: El Lobo Carrasco. Intanto il club pensa a una nuova alternativa a Ter Stegen: Dibu Martinez.

Barcellona, che attacco a Szczesny: cosa è successo

Le immagini di Szczesny che celebra il successo in campionato fumando un sigaro negli spogliatoi ha fatto il giro del mondo. D’altronde, lo stesso estremo difensore polacco non hai nascosto la sua dipendenza dalle ‘bionde’. Non a tutti, però, l’atteggiamento del 34enne ex Juventus è piaciuto.

Ad attaccarlo è il Lobo Carrasco, bandiera del Barcellona dal 1978 al 1989. “È una persona malata – ha detto il 66enne al Chiringuito -. Perdonatemi se sono così duro, ma bisogna aiutare queste persone a liberarsi da un’abitudine che sta prosciugando la loro vita, proiettando un’immagine orribile sui bambini che vogliono diventare calciatori. Andava punito”.

Bufera sul portiere, ma il Barça insiste per la conferma

Carrasco, che già aveva puntato il dito contro Szczesny dopo essere uscito allo scoperto sul suo vizio del fumo, continua l’affondo usando espressioni forti e decise: “Per me è un modo per suicidarsi lentamente nella vita. Non può semplicemente giustificarsi affermando che è una questione personale”.

Intanto il Barcellona fresco di titolo sembra orientato a non dar peso alle accuse rivolte al portiere, tanto è vero che gli ha già proposto altri due anni di contratto. La palla, ora, passa ora tra le mani del calciatore, che prenderà una decisione soltanto dopo essersi consultato con la moglie. Dopo il mancato ritiro della scorsa stagione, di certo Wojciech non aveva in programma di giocare altre due stagioni. Ma i catalani hanno bisogno di un portiere affidabile e d’esperienza visto il lungo infortunio di cui è stato vittima il titolare Ter Stegen, tornato in campo per la sfida col Villarreal.

Già pronta l’alternativa all’ex Juve: piace Dibu Martinez

Se Szczesny dovesse declinare l’offerta dei neo-campioni di Spagna, il Barça potrebbe virare sul portiere argentino campione di tutto con l’Albiceleste Dibu Martinez.

Già, le lacrime del sudamericano in occasione dell’ultima partita disputata in casa sembrano il prologo all’addio all’Aston Villa. Ma la concorrenza è nutrita: anche il Manchester United ci sta pensando per sostituire il disastroso Onana.