Ex Juve Bentancur ancora nei guai, rischia 12 giornate per aver detto "I coreani sono tutti uguali"

Frase discriminatoria all'indirizzo del compagno di squadra al Tottenham Son: ha tempo fino al 19 settembre per difendersi ma la Fa potrebbe stangarlo

Ancora guai per l’ex centrocampista della Juventus Rodrigo Bentancur. L’uruguaiano in forza al Tottenham rischia una lunghissima squalifica in Premier League per aver pronunciato una frase discriminatoria nei confronti del compagno di squadra Son.

Bentancur a rischio stancata: che cosa ha detto

In un’intervista rilasciata a un tv del suo Paese lo scorso giugno, prima dell’inizio della Coppa America, Bentancur si era reso protagonista di una battuta infelice sulla stella sudcoreana Son, in seguito alla quale si è immediatamente sollevato un vero e proprio polverone. Alla domanda del conduttore del programma, che gli aveva chiesto in regalo la maglia del compagno di squadra agli Spurs, l’ex Juventus aveva replicato in questo modo: “Se posso farti avere una sua maglia? Va bene anche quella di uno dei suoi cugini, tanto sono tutti uguali”. L’uscita dell’uruguaiano ha scatenato la bufera e, ora, potrebbe pagarne a caro prezzo le conseguenze.

Le scuse a Son non sono bastate: interviene la FA

Il giocatore ha subito porto le sue scuse a Son, accettate senza troppi problemi dal sudcoreano in nome dell’amicizia che li lega. Ma la vicenda non è passata inosservata neppure in casa Tottenham, con il club londinese uscito allo scoperto attraverso un comunicato ufficiale. A distanza di tre mesi, però, il caso non si è sgonfiato. E, adesso, tocca alla Football Association, che potrebbe fermare a lungo Bentancur per aver violato la Regola E3 della FA “in quanto ha agito in modo inappropriato e/o ha usato parole offensive e/o insultanti e/o ha gettato discredito sul gioco. Si sostiene inoltre che ciò costituisca una ‘violazione aggravata’, come definito nella regola E3.2 della FA, in quanto ha incluso un riferimento, esplicito o implicito, alla nazionalità e/o alla razza e/o all’origine etnica”.

Provvedimento in arrivo: quanto rischia Bentancur

Secondo le regole della Federazione calcistica inglese, Bentancur rischia dalle 6 alle 12 giornate di squalifiche, un’autentica stangata. Il sudamericano ha tempo fino al 19 settembre per difendersi e, in attesa del verdetto definitivo, potrà continuare a giocare con il Tottenham. Arrivasse il massimo della sanzione, gli Spurs perderebbe il centrocampista per un periodo davvero lungo. Non è la prima volta che l’ex Juve finisce nei guai: con la maglia della Celeste si era ritrovato coinvolto nella maxirissa andata in scena con i tifosi della Colombia al termine della semifinale di Coppa America.