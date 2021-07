Exploit dell'Italia nella lotta e nei pesi: "E' la pandemia"

L’Italia vola negli sport di lotta e nei pesi con medaglie nel judo, taekwondo e sollevamento pesi. Maria Centracchio spiega così l’exploit azzurro: “Questa Olimpiade è molto particolare, quello che abbiamo passato nel mondo, con la pandemia, si sta ripercuotendo, sta tirando fuori il carattere che nei nostri sport può uscire in maniera molto più forte. Forse è questo”.

Sul suo bronzo: “Se non è il momento più bello della mia vita penso che sia uno dei migliori. Non riesco a provare la gioia che vivo in questo momento, ancora non ci credo, piano pianto sto realizzando, penso che ci impiegherò un po’ per capire fino in fondo”.

