F1, Hamilton e Sainz emozionati: "Abu Dhabi speciale". Lewis pensa già alla Ferrari e nomina Michael Schumacher

Ultimo weekend del Mondiale 2024 di F1 speciale per Carlos Sainz e Lewis Hamilton pronti a correre l'ultima gara rispettivamente con Ferrari e Mercedes. L'inglese però fa già un pensierino alla tuta rossa nominando Michael Schumacher

Per loro due in particolare non sarà una gara come tutte le altre. E non solo perchè sarà l’ultimo GP della stagione. Carlos Sainz e Lewis Hamilton si preparano al Gran Premio di Abu Dhabi con uno spirito diverso e in entrambi i casi c’entra la Ferrari. Uno va, l’altro arriva. Lo spagnolo lascia Maranello in direzione Williams. L’inglese saluta Mercedes dopo un decennio ricco di vittorie per la nuova sfida tinta di rosso. Facile quindi vederli emozionati raccontare le loro sensazioni alla vigilia dell’ultimo round dell’anno con i rispettivi colori addosso.

Sainz, the last dance con la Ferrari: “Ti regalo il Mondiale”

Quattro anni con la Ferrari non si possono cancellare in un attimo. Eppure domenica sera Carlos Sainz toglierà la tuta della Ferrari per l’ultima volta nella sua carriera. Per indossare due giorni dopo quella della Williams. L’avventura dell’iberico a Maranello finisce con tanto dispiacere da entrambe le parti, probabilmente più da parte del pilota di Madrid le cui parole sono eloquenti:

“Questo weekend sarà emozionante e intenso”.

Sainz, che ha preparato giocando a beach volley e andando in bici quest’ultima gara, ha un pensiero per i meccanici che con lui hanno condiviso questi 4 anni: “Sono gli eroi di questo sport, passano ore e giorni lontani da casa e dalle famiglie e lo fanno con una passione incredibile. E questo sarà uno degli aspetti che mi mancherà di più della Ferrari. Mi è piaciuto passare del tempo con loro ed è un aspetto che mi mancherà”.

Non poteva mancare la domanda, la risposta e la promessa sull’ultimo regalo di congedo che Sainz vorrebbe fare alla Ferrari: “Lasciare la Ferrari con il Costruttori sarebbe tutto per me, sarebbe il congedo perfetto dopo aver dato tutto negli ultimi 4 anni. Ma non voglio dire che sarà impossibile, ma comunque difficile. Però ci proveremo fino in fondo!”

Hamilton saluta commosso la Mercedes ma pensa alla Ferrari e a Schumacher

Parole diverse ma stesse emozioni e sensazioni da parte di Lewis Hamilton che prenderà proprio il posto di Sainz alla Ferrari. “Difficile descrivere le emozioni, ma sono fiero di quello che abbiamo ottenuto e sono orgoglioso di questo team. Per ora però sono abbastanza calma, certo a livello emotivo è diverso, più emozionante perché faccio parte da 12 anni della Mercedes”.

La scelta di lasciare Mercedes per la Ferrari tiene ancora banco, Hamilton descrive così il suo ultimo anno in giro per il mondo per l’ultima volta con le stelle d’argento: “È stato un anno emozionante e forse non sono stato sempre bravo a gestirlo. E’ stato uno degli anni peggiori e devo cercare di fare meglio. In generale ricorderò solo i momenti belli di un viaggio ricco di emozione”.

Hamilton e il paragone con Michael Schumacher. Come è stato per gli illustri predecessori, da Alonso a Vettel, tutti sperando che un 7 volte campione del mondo possa riportare il titolo piloti a Maranello che manca dal 2007. Per di più per Lewis sarebbe l’ottavo superando proprio Schumi: “Non so cosa mi attende, è una grossa incognita ma c’è anche grande entusiasmo. Non voglio paragonarmi a Schumacher o pensare a superarlo nei titoli o altro, sono concentrato su altro ma non chiedetemi cosa”.