19-03-2022 16:23

La FIA ha concluso l’inchiesta relativa al Gran Premio di Abu Dhabi e il verdetto finale è che Michael Masi commise errori negli ultimi giri ma lo fece perché influenzato “da possibili diverse interpretazioni e dalla determinazione dei team di non finire la gara dietro a Safety Car”. In sostanza, l’ex direttore di corsa della Formula 1 ha agito in buona fede.

