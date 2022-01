F1, al via la tre giorni di test privati della Ferrari

26-01-2022 16:05

Martedì 26 gennaio ha avuto finalmente inizio una tre giorni di test privati che la Ferrari condurrà sul circuito di Fiorano. Per questo tipo di prova la scuderia di Maranello utlizzera le SF71H del 2018 a causa dell’incertezza sul tipo di vetture autorizzate dalla Federazione Internazionale a girare in questo tipo di prove. Questo alla luce anche del cambio di regolamento che entra in vigore quest’anno. Ecco perchè le giornate di test sono tre e non quattro (inizialmente era previsto che si girasse anche ieri, 25 gennaio).

Come riporta Sky Sport, “la decisione della casa di Maranello ricade quindi sulle “Test Previous Cars” risalenti alle stagioni precedenti, per rispettare l’ultima versione del regolamento sportivo”.

Per quanto riguarda il programma dei test, mercoledì 26 e venerdì 28 scenderà in pista il test driver il test driver Robert Shwartzman, mentre giovedì 27 sarà il turno dei due piloti ufficiali Carlos Sain e Charles Leclerc. Ecco il comunicato ufficiale della Ferrari;

“La Scuderia Ferrari si appresta a cominciare il test previsto fino a venerdì sulla pista di Fiorano dopo la sospensione del 25 gennaio. I meccanici stanno terminando il lavoro di preparazione della SF71H del 2018 e nel pomeriggio la vettura sarà pronta a scendere in pista. Come da programma originario a dare il via alle prove sarà il test driver Robert Shwartzman. Carlos Sainz e Charles Leclerc entreranno in azione il 27 gennaio, alternandosi sulla vettura: aprirà lo spagnolo – proprio a Fiorano, il 27 gennaio 2021 sulla SF71H, Carlos effettuava i suoi primi giri su una Ferrari di Formula 1 – che nel pomeriggio lascerà il posto al monegasco. Venerdì sarà nuovamente Roberta portare a termine i lavori”.

