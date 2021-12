F1, Alonso: "I podi non mi bastano, voglio vincere"

18-12-2021 11:02

Il pilota della Alpine Fernando Alonso in una intervista ad As ha parlato del suo futuro in Formula 1: “Io gareggio per vincere ancora e affrontare piloti come Hamilton e Verstappen. Il numero di podi fa piacere, ma non è quella molla che mi fa scattare qualcosa in testa. Non so fino a che punto continuerò a correre, ma credo di avere ancora da dare nei prossimi anni”.

“La F1 richiede uno sforzo incredibile. Quando ti fermi e riprendi hai quasi la sensazione di essere obsoleto. Ci sono molte più cose da controllare e verifiche da effettuare con gli ingegneri rispetto al passato. Mi ha richiesto tempo comprendere il modo di lavorare”.

