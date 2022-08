F1, Alonso lascia l’Alpine: ufficiale il passaggio all’Aston Martin nel 2023

01-08-2022 11:24

Non è durato a molto il chiacchiericcio degli ultimi giorni riguardante Fernando Alonso. Lo spagnolo infatti, senza troppi indugi, terminato il weekend in Ungheria ha voluto subito mettere a tacere le indiscrezioni e fugare ogni dubbio sul suo futuro ufficializzando il trasferimento all’Aston Martin a partire dalla prossima stagione.

“Ho osservato come il team abbia sistematicamente attratto persone di grande spessore con un pedigree vincente e mi sono reso conto dell’enorme impegno per la costruzione delle nuove infrastrutture a Silverstone. Nessuno oggi in Formula Uno sta dimostrando una visione più ampia e un impegno assoluto per vincere, e questo rende l’opportunità per me davvero entusiasmante” ha dichiarato dopo la firma il veterano iberico il quale, dunque, lascerà l’Alpine dopo due stagioni.

“Ho ancora la fame e l’ambizione di lottare per essere in prima fila e voglio far parte di un’organizzazione che si impegna a imparare, sviluppare e avere successo. Siamo tutti consapevoli che c’è molto da fare per arrivare al vertice e che dobbiamo impiegare tutte le nostre energie per lavorare insieme alla ricerca della performance” ha proseguito Alonso, convinto a cambiar ambiente dal contratto pluriennale messo sul piatto dalla scuderia britannica.

“La passione e la voglia di fare di cui sono stato testimone mi convincono a mantenere il mio divertimento e il mio impegno in questo sport. Ho intenzione di vincere ancora in questo sport e quindi devo cogliere le opportunità che mi sembrano le più opportune”.

Ovviamente raggiante per il colpo messo a segno anche il Team Principal dell’Aston Martin Mike Krack.

“Sappiamo che quasi tutti possono imparare da qualcuno del calibro e dell’esperienza di Fernando. Siamo fiduciosi che ispirerà tutti a migliorare e ciò aumenterà solo l’energia già contagiosa che esiste all’interno della squadra” ha detto il lussemburghese.

“Siamo sulla strada per creare un’organizzazione vincente ed è chiaro che Fernando accelererà i nostri progressi e ci porterà a una performance di cui possiamo essere orgogliosi. Siamo lieti di avere Fernando e Lance come nostri piloti il prossimo anno: la combinazione di esperienza e gioventù sarà incredibilmente forte ed entrambi i piloti non vedono l’ora di gareggiare e lavorare insieme”.