F1, Alonso minimizza il contatto Verstappen-Hamilton: “Classico incidente di gara”

Non poteva che suscitare dibattiti e polemiche l’incidente avvenuto a Monza tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, toccatisi pericolosamente alla Prima Variante.

Tra accuse, disamine e ricostruzioni, a fornire il suo parere in merito è intervenuto anche Fernando Alonso, uno che di incidenti e lotte come quella tra il britannico e l’olandese ne ha viste parecchie.

“Sono due campioni che lottano sempre al limite. Ho visto l’episodio e a me sembra un classico incidente di gara” ha affermato lo spagnolo a Motorsport.com.

“La velocità in quel momento è bassa e non c’è pericolo. Penso che il caso in questione sia diverso da quello di Silverstone. Lewis ha cercato di andare largo per costringere Verstappen a tagliare la curva. Max però non ha tagliato ed è rimasto all’esterno, senza però riuscire a completare la seconda curva verso l’interno. Per questo, non credo che questa manovra sia molto diversa da altre che ho visto fare in quel punto” ha analizzato con lucidità il portacolori dell’Alpine, ottavo al traguardo nel GP d’Italia.

OMNISPORT | 13-09-2021 11:32