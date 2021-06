F1, Alonso: "Stiamo crescendo, verso di me critiche ingiuste"

Dopo aver ottenuto cinque punti nei primi cinque Gp, Fernando Alonso potrebbe avere dato una svolta al proprio Mondiale con il sesto posto del Gp dell’Azerbaijan.

Sul circuito cittadino di Baku il pilota asturiano del team Alpine è passato dal decimo al sesto posto con una serie di sorpassi nel finale.

Una rivincita personale che l’ex ferrarista ha rimarcato con orgoglio, sottolineando difficoltà comuni con altri piloti, in particolare quelli che hanno cambiato scuderia rispetto alla scorsa stagione:

“Non sono stato troppo infelice sull’esito di alcune delle altre gare che nell’opinione generale erano andate molto male. Io non penso che fossero andate così male anche confrontandomi con altri piloti che hanno cambiato squadra quest’anno, come Daniel Ricciardo o altri. Ma non penso che fosse giusto. Non sono mai stato preoccupato, sapevo che era solo una questione di tempo”.

OMNISPORT | 11-06-2021 20:25