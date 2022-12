23-12-2022 22:45

Ci stanno provando da diverso tempo. E forse adesso con la nuova era americana della Formula 1, attraverso la proprietà di Liberty Media, per la famiglia Andretti potrà arrivare presto l’ingresso nella categoria principale del mondo delle quattro ruote con il proprio team. Il sogno è di farlo già a partire dalla stagione 2024 e Mario Andretti ha ben in mente quale sarebbe la coppia ideale di piloti.

Il sogno di Andretti in Formula1

Il team Andretti vuole davvero provare a entrare in Formula 1. Già nel 2021 la squadra gestita da Michael, figlio del campione del mondo 1978 Mario, aveva provato a rilevare la Sauber. Il team svizzero, che fino a tutto il 2023 sarà insieme con l’Alfa Romeo, ha poi resistito fino ad accettare l’offerta di Audi che entrerà a tutti gli effetti nel Circus iridato a partire dalla stagione 2026.

La famiglia Andretti aveva provato ad acquistare anche il team Haas, così come quello dell’Alpha Tauri. Ma non si è mai fatto niente e anzi dai vertici alti della Formula 1, a partire dal Ceo Stefano Domenicali, sono sempre arrivate porte in faccia. Mario e Michael non hanno però alcuna intenzione di mollare e ci proveranno ancora nelle prossime stagioni.

Andretti vuole Alonso con sé

Ospite su Twitch della testata spagnola soymotor.com, lo stesso Mario Andretti ha spiegato quale sarebbe la coppia di sogno per l’eventuale ingresso in Formula 1 del suo team: “Almeno un pilota americano, un giovane di talento e un pilota esperto per farlo crescere. Al 99% il pilota statunitense nonché giovane di talento nei miei piani sarebbe Colton Herta“.

Però oltre al giovane di talento, Andretti desidera anche uno che ha già assaporato la vittoria del titolo mondiale, anzi due: “Il sogno a livello di compagno di box sarebbe Fernando Alonso. La sua esperienza è incommensurabile e sarebbe un punto di forza straordinario per noi. Penso che voglia continuare a correre e che sia ancora nel fiore degli anni”.

La carriera infinita di Alonso

Andretti continua a provarci, ma forse prima del 2026 sembra adesso difficile un’apertura per l’ingresso del suo team in Formula 1. Domenicali aveva infatti spiegato quanto fossero poche le chance della squadra americana: “Per farlo è necessario la collaborazione con un grande Costruttore e per il 2024 è tecnicamente impossibile“, aveva detto il Ceo di Liberty Media.

Se davvero dovrà aspettare il 2026 per entrare in Formula 1, poi il team Andretti dovrà fare i conti con l’aspetto anagrafico. Perché lì lo spagnolo avrà 45 anni. Ma magari dato il contratto pluriennale appena firmato con l’Aston Martin, che partirà nella prossima stagione, l’asturiano sarà ancora in griglia di partenza e farà iniziare l’avventura del team Andretti in F1.