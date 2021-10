F1, Aston Martin: quarta power unit stagionale per Sebastian Vettel

22-10-2021 10:34

Come già successo a qualche suo illustre collega, anche Sebastian Vettel, sarà costretto a montare la quarta power unit stagionale nel prossimo Gran Premio degli Stati Uniti, 17° prova del mondiale 2021 di Formula 1.

A causa di questa modifica, come vuole il regolamento, il neo alfiere dell’Aston Martin con la sua AMR21, scatterà dal fondo della griglia di partenza, nel Gran Premio americano.

“Ritengo che ci stiamo dirigendo verso un week-end difficile”, ha affermato il tedesco durante la press conference. “I ragazzi stanno procedendo alla sostituzione della power unit e per questo dovremo scontare una penalità in griglia. Cercheremo di fare del nostro meglio, anche se consapevoli che non sarà semplice rimontare”.

