F1, Aston Martin: Stroll è atteso in Bahrain

Il pilota canadese sta andando a Sakhir e gli servirà ora l'ok della FIA dopo un controllo medico per poter correre il GP.

01-03-2023 22:02

Uno dei punti interrogativi del primo gran premio del Mondiale 2023 di Formula 1 riguarda Lance Stroll. Il pilota canadese, che ha subito un infortunio quando era in bicicletta, sta andando in Bahrain per capire se potrà o meno disputare la prima corsa della stagione. Per correre a Sakhir gli sarà necessario l’ok della FIA dopo dei controlli medici.

Il problema fisico di Stroll è a entrambi i polsi e la decisione finale non è ancora arrivata. Se supererà i check, allora potrà disputare il weekend di gara sulla competitiva AMR23 assieme a Fernando Alonso. Altrimenti verrà sostituito dal brasiliano Felipe Drugovich, campione Formula 2 l’anno scorso, che ha già svolto i test.