F1, Binotto: “A Leclerc mancano almeno 40 punti in classifica”

Secondo Mattia Binotto, Tp della Ferrari, ci sono ancora ampi margini di miglioramento per Charles Leclerc.

Proprio il team principal della scuderia di Maranello, ha parlato del pilota di punta della Rossa, Charles Leclerc. Il monegasco, autore di due pole quest’anno a Montecarlo e Baku e vicinissimo alla vittoria nel GP di Inghilterra, ha ottanta punti in classifica iridata, tre in meno del team mate Carlos Sainz.

Leclerc però paga la mancata partenza nel GP di Monaco, nel quale si sarebbe giocato la vittoria e il ritiro a Budapest, dove è stato messo k.0. da Lance Stroll al via.

“Leclerc sta facendo bene, ha un potenziale molto elevato, non ha ancora ottenuto il massimo in relazione alle sue caratteristiche – le parole di Binotto sul “predestinato” – Sicuramente gli mancano dei punti in classifica; è difficile fare un conto preciso, ma penso gli manchino almeno quaranta punti, i venticinque della possibile vittoria a Montecarlo e penso diciotto di Budapest”.

OMNISPORT | 18-08-2021 13:28