F1, Binotto propone di alzare il numero delle power unit stagionali

21-09-2022 15:44

È una proposta che fa riflettere quella avanzata a Motorsport da Mattia Binotto in merito al numero delle power unit che ogni singola scuderia può sfruttare nell’arco di una singola stagione.

“Per i prossimi anni bisogna valutare un aumento del numero delle power unit a disposizione: forse sono troppo poche” ha affermato il Team Principal del Cavallino.

“Per un tifoso non è bello vedere una monoposto in pole position che non può scattare davanti a tutti perché ha subito delle penalità in griglia. Tanto tempo per scrivere il regolamento? Il motivo è che ci sono certamente interpretazioni diverse e il regolamento non è abbastanza chiaro. Questo è qualcosa che dobbiamo affrontare certamente per il futuro”.

Chiara anche la posizione di Binotto riguardo alle sanzioni derivate dalle sostituzioni dei vari componenti delle PU.

“Penso che non solo come decidiamo la posizione della griglia in base alle sanzioni, penso che anche la quantità di sanzioni che abbiamo siano esagerate”.