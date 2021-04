F1, Bottas: “A Imola non ho infranto nessuna regola non scritta”

Oltre al bel duello tra Lewis Hamilton su Mercedes e Max Verstappen su Red Bull, a Imola è andato in scena anche un incidente spettacolare tra Bottas e Russel. Per fortuna i due piloti coinvolti non hanno riportato conseguenze, ma gli strascichi e le polemiche proseguono anche di stanza di giorni.

Domenica scorsa in gara gli episodi da “VAR” per usare un termine tanto caro al calcio, si sono sprecati, soprattutto per quanto concerne il capitolo alla voce ‘uscite di pista in regime di Safety Car’, materia che ha colto in fallo sia Sergio Perez che Kimi Raikkonen, quest’ultimo punito pur non avendo tratto il minimo vantaggio, anzi.

Il regolamento scritto ovviamente è assolutamente da rispettare, ma oltre a quello in pista in parallelo vige un altro codice, non verbalizzato, al quale i piloti si attengono per rispetto dei colleghi e che, laddove violato, genera molta più rabbia tra i piloti che non diverse altre infrazioni.

George Russell in seguito all’incidente con Bottas in gara ha dichiarato che il finlandese aveva infranto il “Gentleman agreement“ tra piloti che prevede il mantenimento al millimetro della traiettoria nel momento in cui si procede ad alta velocità con il DRS aperto.

Valtteri Bottas, però, ha rispedito al mittente questa accusa: “Non ho violato alcuna regola non scritta – ha dichiarato il pilota Mercedes secondo quanto riportato da motorsport.com – non ho minimamente corretto la traiettoria ed è chiaro da ogni immagine ed inquadratura. Ovviamente ho cercato di difendermi e di non rendere facile il sorpasso, ma ho avuto e avrò sempre rispetto dei miei colleghi”.

OMNISPORT | 21-04-2021 15:47