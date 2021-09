F1, Bottas: "Alfa Romeo sta puntando tutto sul 2022"

Valtteri Bottas, al termine di questa stagione, lascerà la Mercedes dopo ben 5 anni per trasferirsi in Alfa Romeo, scuderia con la quale ha firmato un contratto triennale. Il finlandese comunque sta ancora svolgendo il proprio ruolo di scudiero di Sir Lewis Hamilton al meglio delle proprie possibilità, tanto da volere ancora conquistare il mondiale costruttori. Quest’anno però non è ancora arrivata la prima vittoria stagionale, proprio come nel 2018.

Parlando della sua prossima scuderia, l’Alfa Romeo, che in questa stagione si è vista superata dalla Williams e scesa dunque al nono posto davanti soltanto alla Cenerentola Haas, Bottas non sembra preoccupato per i problemi prestazionali, e rivela anche il motivo a racerfans.net:

“So che non hanno sviluppato la vettura 2021 per concentrarsi sul 2022 quando cambierà tutto in F1, non sono preoccupato dal rendimento dell’Alfa Romeo in questa stagione. So che non ci saranno dei miglioramenti a livello di prestazione”. E sulla Mercedes: “Voglio aiutare la squadra a vincere il quinto titolo costruttori da quando sono entrato a far parte di questo team e voglio che Hamilton vinca il Mondiale. Se ci sarà l’occasione di vincere una gara darò tutto per ottenere il primo gradino”.

OMNISPORT | 30-09-2021 17:27