F1, Bottas ammette: “È una grande responsabilità sostituire Rosberg”

01-11-2021 19:45

Non è stato semplice per Valtteri Bottas convivere con la pressione di dover essere all’altezza di Nico Rosberg, pilota che col suo approdo in Mercedes il finlandese è andato a sostituire.

“È stata una grande responsabilità, ho preso il posto di un ragazzo che ha vinto il titolo e poi ha deciso di smettere. Ero il prossimo sulla lista, il team mi ha scelto, c’è stata molta pressione ma è stato un grande salto nella mia carriera e ho dovuto assicurarmi di poter sfruttare al massimo l’opportunità, di esibirmi e ottenere un nuovo contratto per l’anno successivo” ha spiegato il pilota scandinavo a Hypebeast.

“È stato così per ogni stagione, perché in questo sport devi sempre metterti alla prova. Penso che con il passare degli anni, inizi a imparare come affrontarlo e fortunatamente per me, ci sono volute solo poche gare nella stagione per ottenere la mia prima vittoria, questo ha fatto guadagnare fiducia alla squadra”.

Bottas poi ha approfondito il tema della convivenza con un altro pilota pluridecorato e ambizioso come Lewis Hamilton.

“Essere il compagno di squadra di Lewis non è facile perché è piuttosto veloce, sia in qualifica e soprattutto in gara. Mi fa spingere al limite, provare cose nuove perché so che devo dare assolutamente tutto ciò che posso se voglio batterlo. Quindi, in questo senso, non è facile ma è anche davvero motivante. Ad essere onesti, è stato anche molto piacevole” ha ammesso il nativo di Nastola, deciso l’anno prossimo a far brillare tutte le sue qualità al volante dell’Alfa Romeo.

OMNISPORT