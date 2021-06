F1, Bottas: "Anche un finlandese ha delle emozioni"

“Cerco sempre di essere diretto e sono contento che a Toto [Wolff] sia piaciuto, ma non ero così felice, ovviamente, in quella situazione. Sono le corse, ci sono le emozioni, è difficile descrivere quella sensazione quando sei in macchina, e non siamo a un tea party; siamo in uno sport top di élite. Voglio fare bene, voglio che la squadra faccia bene, quindi ci sono emozioni, anche per un finlandese”. Così, nella conferenza stampa di vigilia del Gran Premio di Stiria, prima di due gare consecutive sul circuito austriaco del Red Bull Ring, Valtteri Bottas ha risposto in merito al team radio in cui se l’è presa, durante il Gran Premio di Francia, con Toto Wolff e il muretto Mercedes. Poi, alla domanda se la sua avventura in Mercedes sia vicina al capolinea, ha replicato: “Quella percezione è completamente falsa, abbiamo un buon rapporto con la squadra e non ci sono problemi. E questo tipo di situazioni sono normali”.

OMNISPORT | 24-06-2021 15:41