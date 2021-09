F1, Bottas: "Domani saremo tutti molto vicini"

Il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas chiude col 4° tempo le seconde prove libere del Gran Premio d’Olanda. Il portacolori di casa Mercedes si colloca alle spalle dell’Alpine del francese Esteban Ocon con 230 millesimi di ritardo dalla Ferrari del monegasco Charles Leclerc.

Ecco il commento di Valtteri dopo la fine delle FP2 ai microfoni di Sky Sport:

“E’ una pista con un bel ritmo. Abbiamo visto oggi che ci sono piccoli margini tra i team. Tutti saranno vicini domani in qualifica. Dobbiamo ancora provare la macchina con poco carburante, ma l’obiettivo principale erano i long run. Bisogna scoprire come gestire la gomma quando si usura e si surriscalda. Spero che il circuito sia bello da guardare in TV, in macchina è molto divertente. Mi sono davvero divertito”.

OMNISPORT | 03-09-2021 17:37