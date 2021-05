F1, Bottas furioso: "In giro si sentono sempre s******e"

Non le ha mandate a dire Valtteri Bottas. Il finlandese, profondamente seccato dai rumors che hanno iniziato a circolare nelle ultime ore circa una sua possibile sostituzione con l’inglese della Williams, ha esternato senza peli sulla lingua tutta la sua frustrazione.

“So che non sarò rimpiazzato durante la stagione, non è certo così che lavora la squadra. Ho un contratto fino alla fine della stagione, ma si sentono sempre s******e in giro” ha esclamato in conferenza stampa al Montmelò il pilota della Mercedes, pronto a rispondere in pista alle dicerie messe in circolo dai media.

“Sono concentrato sul presente e non so cosa farò l’anno prossimo, sinceramente non ci sto ancora pensando. È troppo presto. Non sono preoccupato per gli ordini di scuderia, so che potrebbero presentarsi, ma la stagione è ancora lunga” ha dichiarato Bottas, convinto che prima o poi le prestazioni gli daranno ragione.

“Le chance di titolo? Continuerò a lavorare sodo ed i risultati arriveranno”.

OMNISPORT | 06-05-2021 17:26