F1, Bottas lancia l'idea: "Prove al venerdì sera"

17-09-2022 12:15

Con Max Verstappen ormai padrone del Mondiale 2022, le attenzioni degli appassionati, ma anche di parte degli addetti ai lavori della Formula 1, si sta già spostando sulla prossima stagione e in particolare sui possibili cambi al regolamento.

Dalla griglia di partenza invertita alla possibilità di fare gare sprint in ogni weekend, le ipotesi al vaglio sono molte e una in più arriva da uno dei piloti più esperti del Circus come Valtteri Bottas.

Il finlandese dell’Alfa Romeo, per anni ai vertici con la Mercedes, ha suggerito di rendere competitivo anche il venerdì, abolendo le prove libere o comunque riducendole ad una sola sessione mattutina nel primo giorno del weekend:

“Non credo che ci sia bisogno di sprint ogni fine settimana, ma solo di meno prove e più azione. La sprint ci permette di essere subito in gara vera da venerdì, ma si potrebbe fare un weekend di due giorni con prove, qualifiche e gara. Non sarebbero male le prove il venerdì sera e poi subito in azione il sabato mattina“.