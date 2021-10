F1, Bottas: “Più rilassato dopo l’addio a Mercedes”

21-10-2021 14:39

Come in tutti gli sport, la testa conta tantissimo. Certo la condizione fisica è importante per essere un professionista, qualsiasi disciplina si pratichi, ma l’aspetto mentale non è certamente da meno, anzi…

In Formula 1, avere sicurezze sul proprio futuro può portare benefici al rendimento in pista: la testa è più libera, la concentrazione va tutta sulla guida. Può essere spiegato così il motivo per cui Valtteri Bottas ha aumentato la qualità delle sue performance e il suo rendimento è salito di tono da quando a settembre ha detto addio alla Mercedes e si è accasato in Alfa Romeo per la stagione 2022.

Un caso? Può darsi, ma nelle tre gare tra Italia, Russia e Turchia, il futuro portacolori del Biscione ha centrato un primo, un terzo e un quinto posto, con la ciliegina della vittoria nella Qualifica Sprint di Monza. 54 punti totali, meglio del duo di testa Verstappen-Hamilton, rispettivamente a quota 38 e 35.

Il finlandese ha confermato quanto i numeri avevano già svelato: “È bello riassaporare il gusto di una vittoria, era passato un po’ di tempo. Ad essere onesti, dopo Monza mi sono sentito molto rilassato, da lì in poi sono stato in grado di concentrarmi solo sulla guida, e di sicuro questo aiuta“, ha detto Bottas ai giornalisti. “Penso che la squadra abbia fatto un buon lavoro e possegga un alto livello di motivazioni“.

