F1, Bottas: “Sarebbe importante ottenere il quinto titolo costruttori di fila"

05-11-2021 11:25

Il duello per vincere il campionato mondiale piloti è da tempo rinchiuso nel duo Verstappen-Hamilton. Per quanto concerne invece la vittoria della classifica costruttori, le rispettive scuderie, oltre che fare affidamento sui punti dei due leader di classifica, devono necessariamente contare anche sui punti delle seconde guide.

Ecco perchè Valtteri Bottas, intervistato nella press conference del giovedì di Città del Messico, ha ammesso che farà gioco di squadra in queste ultime gare aiutando così il teammate che deve rincorrere Verstappen che guida il Mondiale con 12 punti di vantaggio.

“Realisticamente non sono più in battaglia per il campionato e devo fare gioco di squadra – ha dichiarato Bottas, citato da Race Fans – Per me sarebbe importante se come squadra potessimo ottenere il quinto titolo costruttori di fila, che sarebbe un bel traguardo. Se ci sarà la possibilità di aiutare Lewis, come suo compagno di squadra, lo farò. Penso che questa sia la mentalità e l’approccio, non è così diverso dalle gare precedenti”.

