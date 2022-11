F1, Bottas: "Tutti vorrebbero correre il GP del Brasile"

09-11-2022 18:14

Valtteri Bottas è pronto a tornare in macchina in vista del GP del Brasile dopo essere finalmente stato in grado, in Messico, di tornare in zona punti dopo ben 10 gare a secco.

Il finlandese si mostra carico alla vigilia di Interlagos. Queste le sue parole riportate da F1GrandPrix.it:

“Da pilota il GP del Brasile è una di quelle corse che ognuno vorrebbero fare: la passione dei sostenitori per questo sport è bellissima e andare a podio è un’esperienza indimenticabile. È stato fantastico rientrare finalmente in zona punti, nel GP del Messico, dopo tante corse complicate. L’umore è discreto, mi sento riposato e pronto in vista delle ultime gare della stagione. Il nostro lavoro non è finito: dobbiamo continuare a lavorare sul buon passo gara mostrato di recente, vogliamo fare un lavoro preciso e massimizzare il potenziale per concludere al meglio questa stagione”.