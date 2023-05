F1, Briatore bacchetta la Ferrari

L'ex boss Benetton assolve il 'collega' Vasseur: "E' un uomo solo chiamato a risolvere problemi rimandati da 15 anni, Leclerc sottotono".

10-05-2023 17:26

E’ dalle pagine de ‘Il Riformista’ che Flavio Briatore boccia l’inizio stagione della Ferrari, ‘cara’ rivale degli anni alla Benetton, portata alla vittoria con Michael Schumacher prima e Fernando Alonso poi.

La Casa di Maranello vive una difficoltà decennale, che non può essere il solo Frederic Vasseur a risolvere, tanto meno da ‘esordiente’: “In quest’avvio di annata la Ferrari è molto indietro, l’auto ha innumerevoli problemi, a partire dai consumi e Charles Leclerc, come abbiamo visto anche a Miami, non è competitivo, al contrario del suo compagno Carlos Sainz che si è difeso bene. La Ferrari non può permettersi per 15 anni di rimandare le soluzioni al ‘prossimo anno’, è un ragionamento che non sta in piedi. Frederic Vasseur è solo un uomo in una squadra: sta cercando di ricostruire una struttura tecnica adeguata e di non perdere ingegneri”.