F1, Brown: “Potremmo avvicinarci alla Mercedes oppure scivolare al quinto posto”

Una delle novità che caratterizzeranno la nuova stagione figura il ritorno della partnership tra McLaren e Mercedes.

Zak Brown però predica calma, sottolineando come un cambio di motori potrebbe anche incidere sull’affidabilità della monoposto in un contesto dove le prove in pista sono pressoché ridotte al lumicino.

“Potremmo ritrovarci più vicini alla Mercedes, che è quello che speriamo di ottenere, ma anche scivolare al quinto posto in campionato – ha detto il CEO della McLaren – Ogni volta che fai un cambiamento importante, corri il rischio dell’affidabilità e dell’installazione. Ad aggravare il fatto c’è la riduzione dei test, siamo entusiasti ma anche nervosi per il fatto che stiamo entrando nella stagione con il minor tempo che ci è concesso per prepararci in pista. Non è l’ideale, ma credo che siamo ben preparati”.

OMNISPORT | 11-02-2021 12:09