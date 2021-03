F1, Budkowski: "Alonso-Ocon: binomio fantastico”

Marcin Budkowski, ingegnere polacco del Team Alpine, ha parlato degli obiettivi per la stagione 2021 e della coppia che schiererà la squadra transalpina a partire dal Gran Premio del Bahrain, evidenziando come il binomio formato da Fernando Alonso e Esteban Ocon garantisca il giusto mix tra esperienza, velocità, talento e voglio di riscatto.

Ecco le sue parole rilasciate al sito ufficiale Alpine: “Una coppia fantastica. Fernando ha una motivazione incredibile ed è stato davvero impressionante vederlo all’opera al volante con i suoi ingegneri alle prove di Abu Dhabi l’anno scorso. Ha tutta la professionalità di un pilota con grande esperienza, ma è affamato come un giovane lupo. Esteban è cresciuto per tutto l’anno scorso ed è stato premiato da un secondo posto ben meritato al Gran Premio di Sakhir. Esteban lavora sodo e mi aspetto che faccia un altro passo avanti, in quanto potrà capitalizzare sulla sua esperienza nella seconda stagione con noi. La cosa importante è che lavorino bene insieme e con il team, dato che vogliamo che svolgano un ruolo cruciale nello sviluppo dell’auto quest’anno, fornendoci nel contempo feedback fondamentali al simulatore sulla direzione da intraprendere per il 2022”

OMNISPORT | 04-03-2021 15:02