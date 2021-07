F1, Budkowski: “Odio l’imprevedibilità della Sprint Qualifying”

Weekend di grandi novità in Formula Uno. Silverstone passerà infatti alla storia per la tanto chiacchierata evoluzione regolamentare della Sprint Race.

La Alpine vola in direzione Silverstone, quello che di fatto è il Gran Premio di casa per la quasi totalità dei team di Formula 1. Dopo il punto conquistato da Alonso a Zeltweg, la squadra francese punta a migliorarsi nello storico tracciato britannico.

“Siamo impazienti di provare la nuova tipologia di weekend qui a Silverstone – ha dichiarato Marcin Budkowski, direttore esecutivo della Alpine. E’ qualcosa di diverso e questo creerà più azione anche per quanto riguarda la giornata di venerdì. Per i team la sfida principale sarà quella di mettere a punto le vetture e dare fiducia ai piloti in una sola ora di prove libere per poi passare direttamente alle qualifiche. Le macchine saranno già in regime di parco chiuso da quel momento, il che significa che non potremo più lavorarci su. Ci sono anche delle regole diverse per quanto riguarda l’utilizzo delle gomme, inclusa la libera scelta per la gara stessa! Ci aspettiamo che il nuovo format porti più incertezza, mescolando la griglia e creare più azione in pista. Odio l’imprevedibilità, ma dovrebbe essere più entusiasmante per i fan”.

