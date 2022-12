F1, c'è l'ipotesi Le Mans per la coppia Verstappen - Vettel

28-12-2022 17:38

In più di una occasione Max Verstappen ha fatto trapelare l’intenzione di non rimanere nel mondo del ‘Circus’ sino all’età di Alonso e Hamilton, mettendosi magari alla prova in altre categorie del Motorsport: esclusa la IndyCar per la pericolosità del tracciato della 500 miglia, le opzioni più succulente sono l’Endurance e la 24 Ore di Le Mans.

Il campione iridato del 2021 e del 2022, che con il Team Redline si allena a questo tipo di gare virtuali, dopo non aver concretizzato la coppia con Fernando Alonso (già vincitore due volte della corsa francese),corteggia a Servus TV l’ormai ex Sebastian Vettel: “E’ difficile imitare Hulkenberg e correre a Le Mans durante la stagione di F1, perché le gare adesso sono 23 o 24; negli ultimi anni la gara spesso è stata in contemporanea con un nostro week-end”. La replica del 4 volte iridato, sempre sulla Red Bull, non si è fatta però attendere: “Magari correre a Le Mans, potremmo partecipare assieme, intanto che non sono così vecchio”.