L'ex pilota del circus e ora talent di Sky Sport, parla anche della Mercedes: “Ancora non sa bene cosa fare. Attenzione alla Aston Martin”

28-02-2023 15:00

E’ stato pilota di Formula 1 dal 1985 al 1993, per un anno anche con la tuta Ferrari. Oggi Ivan Capelli è talent di Sky Sport e, alla vigilia della stagione, ha detto la sua sul Mondiale che sarà seguito interamente proprio dalla pay tv.

Capelli: “Red Bull ancora davanti a tutti”

Secondo Capelli, i campioni del mondo della Red Bull sono ancora la squadra da battere, i migliori: “In questo momento mi sembrano in totale controllo della situazione. Hanno deciso come lavorare per cercare di sfruttare appieno quelle che sono le novità di un’auto che comunque l’anno scorso si è rivelata vincente. Max Verstappen si è focalizzato un po’ su tutto: dalla ricerca della velocità pura alla continuità nel passo gara, mentre con Sergio Perez hanno concentrato le attenzioni sul fatto di provare a farlo stare costantemente più vicino al suo compagno di squadra, in modo da chiudere, nelle loro intenzioni, il Mondiale il prima possibile. Sono la squadra da battere senza dubbio e sarà difficile fare meglio di loro quest’anno”.

Capelli: “Alla Ferrari manca il passo gara”

Si passa naturalmente poi all’argomento Ferrari. Gli appassionati della Rossa possono tornare a sognare? “La Ferrari dovrà ricoprire il ruolo di prima inseguitrice, anche perché i tempi dicono questo. Sul giro veloce la vettura è vicina alla Red Bull, ma è innegabile che in questo momento manchi un po’ il passo gara. I piloti? Leclerc mi sembra un po’ nervoso: sembra quasi che senta il peso di essere la prima guida, spero che questo non gli faccia commettere qualche errore di troppo. Sainz, al contrario, mi sembra consapevole della sua forza”.

Il passaggio da Binotto a Vasseur può essere un vantaggio per entrambi i piloti: “Leclerc avrà un vantaggio in generale: quest’anno incontrerà qualcuno che non gli opporrà resistenza, com’era stato nell’ultimo anno, ma che invece asseconderà le sue richieste. Sainz? Secondo me ha fatto bene anche a lui questo cambio: troverà nuovi stimoli. Entrambi i piloti, secondo me, saranno più protagonisti e più coinvolti nella realizzazione della strategia: aspetto sul quale, l’anno scorso, la Ferrari ha avuto indiscutibilmente delle difficoltà”.

Capelli: “Mercedes confusa, Aston Martin da sorpasso”

Capelli parla poi della scuderia che dovrebbe giocare il ruolo di terza forza, la Mercedes: “La Mercedes sta sviluppando delle cose rispetto al progetto dell’anno scorso, anche se al momento non credo abbia ancora capito pienamente in che direzione deve andare per poter essere competitiva. È probabile che durante l’arco dell’anno avrà due-tre occasioni concrete per vincere delle gare, ma non la vedo protagonista lungo tutto l’arco del Mondiale. Hamilton o Russell? Secondo me si spingeranno in avanti l’un con l’altro, nella speranza di raccogliere più punti possibili”.

Attenzione alla sorpresa Aston Martin, che nei test in Bahrain ha ben impressionato: “Sarà la scuderia più vivace e può dare fastidio a tutti. Non solo perché è arrivato un pilota esperto e competitivo come Fernando Alonso, che ha dimostrato da subito di essere in palla; ma anche perché dalla Red Bull è arrivato un direttore tecnico come Dan Fallows, di scuola Adrian Newey, che ha inquadrato subito la questione e ha fatto vedere a tutti che la macchina potrà essere competitiva”.